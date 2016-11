Anticorrupção abstém-se de acusar gestores da EMOSE

O GABINETE Central de Combate à Corrupção (GCCC) decidiu abster-se de acusar três gestores da EMOSE que vinham sendo investigados por supostas práticas de corrupção, abuso de funções e peculato.

Segundo o GCCC, finda a instrução preparatória e analisada a prova careada nos autos, concluiu-se não existirem elementos para deduzir acusação contra os arguidos pela prática de crimes de que vinham sendo indiciados.

Lembre-se, que no ano passado, o GCCC seguiu uma denúncia feita por trabalhadores da empresa a três gestores, com realce para o administrador financeiro. Trata-se de infracções como a contratação de serviços de obras de reabilitação no edifício-sede da empresa, com a finalidade de subtrair fraudulentamente fundos por meio de subfacturação; contratação de uma empresa, em regime de ajuste directo, para o fornecimento de infra-estruturas informáticas cujo pagamento foi autorizado pelo mesmo administrador financeiro, mesmo não tendo competência para o efeito, nos termos da política de investimentos da empresa.

A denúncia fazia ainda referência a uma subtracção de somas avultadas de dinheiro por parte deste, no processo de pagamento da reabilitação de uma residência da empresa, sita na cidade de Maputo; subtracção de outros montantes que se encontravam depositados em contas tituladas pela empresa num banco na cidade de Maputo; e realização de viagens ao estrangeiro por períodos superiores a 20 dias, com recurso aos fundos da empresa e na companhia de pessoas sem vínculo com a instituição.

Com vista a apurar indícios sobre a existência e autoria dos factos despoletados pela denúncia, assim como responsabilizar criminalmente os infractores, o GCCC autuou o processo de instrução preparatória, no qual foram constituídos arguidos três suspeitos. No entanto, finda a investigação, o GCCC concluiu não haver indícios de crime, pelo que se absteve de os acusar.

DESPEJO DE UM GESTOR

No entanto, no decurso da tramitação do processo em questão foram constatadas três situações que configuram violação à lei, relativamente às quais o GCCC tomou medidas.

Um dos arguidos encontrava-se a residir, sem fundamento legal, há mais de 10 anos, num imóvel propriedade do sector das Pescas.

Com vista a pôr fim a esta ilegalidade, o GCCC instou o arguido a abandoná-lo, o que foi acatado nos precisos termos, tendo o imóvel sido devolvido à instituição pública proprietária da mesma.

Constatou ainda o incumprimento do dever de declaração de bens por parte dos arguidos, após a cessação de funções na EMOSE, nos termos da Lei de Probidade Pública, tendo o GCCC comunicado o facto à Comissão de Recepção e Verificação (CRV) da Procuradoria-Geral da República (PGR), para os devidos efeitos.

Igualmente, constatou-se a existência de irregularidades passíveis de configurar infracções financeiras no processo de contratação de serviços para o fornecimento de infra-estruturas informáticas, facto que ditou a remessa de cópias sobre a matéria ao Ministério Público (MP) junto do Tribunal Administrativo (TA), de modo a que se proceda em conformidade.