Embaixadora da Noruega visita o “Notícias”

A EMBAIXADORA da Noruega, Anne Lene Dale, visitou ontem o jornal “Notícias”, o mais antigo diário publicado em Moçambique, para se inteirar do seu funcionamento.

Na ocasião, visitou os vários departamentos adstritos à Direcção Editorial e trocou impressões com os jornalistas, reconhecendo o papel que desempenham para manter o público informado.

No país desde Setembro deste ano, a embaixadora disse que estará em Moçambique por quatro anos, período no qual espera estreitar ainda mais as relações de amizade e cooperação entre as duas nações, tão históricas que em 2017 vão completar 40 anos.