COM A CRIAÇÃO DO SERNIC: Investigação criminal vai ser fortalecida

A TRANSFORMAÇÃO da Polícia de Investigação Criminal (PIC) em Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) deve valorizar os conhecimentos e a experiência profissional dos quadros para uma melhor instrução preparatória dos processos.

Esta posição foi defendida ontem, em Maputo, pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, na abertura da II Reunião Nacional entre o Ministério Público e a Polícia de Investigação Criminal.

Este encontro realiza-se numa altura em que se decidiu transformar estruturalmente a PIC em SERNIC, o que permitirá que esta instituição seja, verdadeiramente, um órgão auxiliar do Ministério Público.

“Com a criação do SERNIC, crescem as expectativas, tanto das instituições do Sistema de Administração da Justiça, em particular, como da sociedade, em geral, de que o nosso desempenho, a nossa actuação, irá melhorar a nossa capacidade e qualidade de investigação dos crimes e, por via disso, uma correcta instrução dos processos”, reconheceu a PGR.

Assim, segundo ela, para se atingir este desiderato, além de reestruturar e fortalecer as instituições, todos são chamados a dar a sua contribuição, emprestando todo o saber e experiência ao processo pois, só assim é que se poderá afirmar, no final de algum tempo, que há de ter valido a pena este exercício.

Por seu turno, o vice-comandante-geral da Polícia, José Weng San, disse que sendo a Polícia da República de Moçambique e a Procuradoria-Geral da República a porta privilegiada de entrada ao sistema de justiça formal, os funcionários deste sector têm uma grande responsabilidade, dirigindo os sujeitos aos critérios de legalidade, objectividade e isenção para não lesar a decisão das autoridades judiciais.

A reunião entre o Ministério Público e a Polícia de Investigação Criminal visa, em conjunto, avaliar os processos realizados, uniformizar os métodos de trabalho, visando garantir a celeridade e qualidade da actividade processual por parte das duas instituições.