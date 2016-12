Calor intenso no sul do país

O INSTITUTO Nacional de Meteorologia (INAM) prevê para hoje uma vaga de calor intenso em alguns distritos das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, onde as temperaturas máximas poderão estar entre os 39 e 41 graus célsius.

O INAM refere que a predominância do fluxo de massas de ar muito quente continua a condicionar o estado do tempo no país, devendo a mudança ser caracterizada pela queda de aguaceiro e granizo, acompanhados de trovoadas severas e ventos com rajadas até 70 quilómetros por hora a partir do entardecer de sábado, 24 de Dezembro.