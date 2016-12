MITESS acompanha mercado laboral

OS resultados alcançados pelo sector da administração do Trabalho, no âmbito do seu Plano Económico e Social (PES-2016), espelham a humildade e esforço tremendo com que todos os funcionários, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico, se entregaram para cumprir as metas, razão pela qual, há que reconhecer e renovar o compromisso para que o ano que vem seja próspero em todos os aspectos, disse Vitória Diogo, ministra do Trabalho e Segurança Social... Mais detalhes na Versão Imprensa.