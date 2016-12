Tolerância de ponto pela quadra festiva

O MINISTÉRIO do Trabalho, Emprego e Segurança Social decretou a suspensão de actividades laborais nos dias 26 de Dezembro e 2 de Janeiro de 2017, nos termos do previsto na legislação em relação aos feriados nacionais.

Tanto o dia 25 de Dezembro como o 1 de Janeiro são dias feriados nacionais que calham no domingo e, segundo a Lei do Trabalho, sempre que a data coincide com domingo, a suspensão das actividades laborais passa para o dia seguinte. No entanto, a medida não abrange aqueles trabalhadores e funcionários cuja actividade não pode ser interrompida no interesse público.