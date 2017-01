Acidente de viação mata em Namaacha

DUAS pessoas morreram e três contraíram ferimentos graves, na sequência de um acidente de viação ocorrido na noite de ontem na localidade de Michangulene, distrito da Namaacha, província de Maputo.

O sinistro envolveu um camião Nissan, com a chapa de matrícula MLK 29-20 que despistou e capotou. Devido à gravidade do acidente foi necessária a intervenção dos bombeiros para a retirada das vítimas que se encontravam presos entre os destroços do veículo.

Segundo o Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP) um outro acidente rodoviário fez uma vítima mortal na tarde de ontem, na cidade de Quelimane, quando um camião da marca Mitsubishi – Fuso, com a matrícula ABG 426 MC despistou e atropelou um peão que circulava pelo passeio.

O SENSAP apela aos condutores para terem maior cautela e observância do Código de Estrada, considerando que se está a registar um aumento do número de acidentes de viação nas estradas do país.