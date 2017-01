Mais um camião de combustível arde em Moatize

UM camião cisterna transportando uma quantidade ainda não especificada de combustível pegou fogo esta manhã no distrito de Moatize, província de Tete, soube há momentos o “Notícias Online” de fonte do Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP).

A informação sobre as circunstâncias em que se deu a ocorrência é ainda escassa, sabendo-se no entanto que uma equipa de bombeiros foi despachada para o local a fim de debelar as chamas.

Este é o segundo incidente de género que ocorre em menos de dois meses no distrito de Moatize. O primeiro foi em Caphiridzaje, onde 103 pessoas perderam a vida na sequência da explosão de um camião cisterna, transportando 80 mil litros de combustível. No local registaram-se 43 óbitos e os outros 60 no Hospital Provincial de Tete.

Mais detalhes nas próximas horas.