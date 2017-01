Estradas de Gaza vão à reabilitação

SETE estradas da província de Gaza, danificadas pelas cheias de 2013, vão à reabilitação a partir de finais de Março próximo, segundo projecções da Administração Nacional de Estradas (ANE), que prepara agora a celebração de contractos com os empreiteiros.

Trata-se dos troços Chissano-Chibuto, Chibuto-Guijá, Guijá-Macarretane, Macarretane-Chókwè, Chokwé-Mapapa, Mapapa-Maniquenique e Maniquenique-3 de Fevereiro, para os quais já foram seleccionados empreiteiros, num processo concluído ainda no ano passado.

Miguel Coanai, director de planificação na ANE, explica que a ideia é avançar com as obras de uma única vez nas sete estradas, considerando que realizar as obras isoladamente pode não produzir o impacto desejado no restabelecimento das ligações entre aqueles pontos da província de Gaza.

A lista de estradas a serem reconstruídas este ano foi divulgada em Dezembro último pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, numa intervenção na Assembleia da República. Na ocasião, Carlos Bonete não se referiu ao dinheiro a envolver no projecto, mas garantiu que já havia disponibilidade, garantindo que as obras terão início em finais de Março próximo, altura em que termina a época chuvosa, considerada entrave para as obras de construção de estradas.

Na sua maioria, são estradas de curta extensão, a exemplo do troço Chissano-Chibuto (EN220), que dista 39 quilómetros, ou Chibuto-Guijá, com 60 quilómetros de extensão. No entanto, segundo o ministro, trata-se de vias importantes para a economia da província e não só.

Em 2013, por exemplo, a ligação entre Maputo e o resto do país ficou cortada durante vários dias devido à destruição dos encontros de uma das pontes da baixa de Chicumbane. Na altura, a EN220 não estava operacional para servir de rota alternativa para o tráfego no sentido Sul/Norte entrar pelo distrito de Chibuto a partir de Chissano, seguindo depois até Chongoene, na EN1, via Malehice.

Devido às condições das vias desde 2013 que a ligação entre estes pontos da província de Gaza é feita com muitas dificuldades, sendo que na época chuvosa as vias se tornam impraticáveis, complicando a vida de muitos de cidadãos e afectando o normal pulsar da economia.

Por exemplo, para chegar a Chibuto a partir de Maputo, é necessário passar por Xai-Xai e seguir até Chonguene, para depois cumprir cerca de 50 quilómetros até ao destino. Esta situação vai melhorar significativamente com a reabilitação da via Chissano-Chibuto.

A província de Gaza possui uma rede de estradas com cerca de 3300 quilómetros de extensão, dos quais apenas pouco mais de 700 quilómetros são asfaltados. Os restantes 2613 são terraplanados, o que eleva à vulnerabilidade na época chuvosa.