Mais de 20 mil candidatos disputam cinco mil vagas na UEM

ARRANCAM esta manhã, no país, os exames de admissão à Universidade Eduardo Mondlane (UEM), com cerca de 21 mil concorrentes a disputar um total de 5265 vagas.

As provas vão decorrer nos períodos damanhã e datarde, devendo iniciar às 7.30 e 13:30 horas, respectivamente.

Hoje estão agendadas as provas de Desenho, Língua Inglesa (manhã), Biologia e Inquérito Sociolinguístico (tarde), para que amanhã se realizem os exames de Português I (manhã) e Geografia e Física (tarde).

Na quarta-feira serão feitas as provas de História (manhã) e Filosofia e Química (tarde); na quinta-feira Matemática e Língua Francesa (manhã) e Português II (tarde), sendo a sexta-feira dia reservado para as provas escritas e práticas dos cursos de Música e Teatro.

A directora pedagógica da mais antiga instituição do Ensino Superior disse que, uma vez mais, os cursos de Medicina, Contabilidade e Finanças, Direito, Administração Pública e Economia são os mais concorridos.

Maida Khan acrescentou que das vagas existentes 3015 se destinam ao período laboral, 1730 para o pós-laboral e 220 para o ensino à distância.

Verifica-se um ligeiro equilíbrio nos concorrentes, sendo 49 por cento do sexo feminino, e a zona sul do país volta a apresentar maior número de candidatos, com pouco mais de 85 por cento do universo.

Os exames de admissão à UEM realizam-se em simultâneo com os das universidades Lúrio (UniLúrio) e Zambeze (UniZambeze), fazendo com que o número global de concorrentes inscritos nas três instituições públicas atinja os 30 mil.

Maida Khan exortou os concorrentes a não tentarem introduzir nas salas dos exames aparelhos electrónicos, tais como telefones celulares, tablets, auriculares ou outros equipamentos proibidos, advertido que serão usados detectores de metaisà entrada nas salas de exame.