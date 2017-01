Corpo encontrado numa vala em Xai-Xai

UM corpo de um homem foi encontrado ontem numa vala de regadio do baixo Limpopo, na cidade de Xai-Xai, soube o “Notícias Online” do Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP).

Desconhecem-se as causas e as circunstâncias da morte do cidadão, identificado pelo nome de Abel Simbine, 34 anos de idade. O corpo foi removido para a morgue do Hospital provincial local.