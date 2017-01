Aumentam casos de malária em Maputo

A PROVÍNCIA de Maputo registou um aumento de casos de malária durante o mês de Dezembro do ano passado, noticiou hoje a Rádio Moçambique.

Com efeito, as autoridades da Saúde falam do registo de 16 mil e duzentos casos de malária em Dezembro de 2016, contra cerca de onze mil no mesmo mês de 2015, um cenário que está relacionado com a proliferação de charcos provocados pelas chuvas.

É neste contexto que o médico-chefe da província de Maputo, Xadreque Muluana, apela à tomada de medidas de prevenção, com destaque para a eliminação de charcos, uso correcto de redes mosquiteiras e a pulverização intra-domiciliária.

As autoridades sanitárias da província de Maputo relacionam o aumento dos casos da doença à actual época chuvosa.