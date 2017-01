Caudal do Limpopo está a subir de nível

O RIO Limpopo está a registar um aumento de caudal devido à queda de chuvas a montante, na vizinha África do Sul.

A persistência das chuvas nos primeiros dias deste mês fez com que a estação sul-africana de Biet Briedge registasse, esta segunda-feira, um novo pico de 1000 metros cúbicos, com impacto em território moçambicano, nomeadamente na zona de Pafúri, distrito de Chicualacuala, em Gaza, onde se registou, ontem, um nível até 4,30 metros.

Dados da Administração Regional de Águas do Sul (ARA-Sul) referem que está previsto um novo alerta devido à subida de níveis hidrométricos em todas as estações de monitoria à jusante, com maior destaque para Combomune.

Entretanto, a Unidade de Gestão da Bacia do Limpopo refere que o actual cenário, apesar de não representar risco de cheia, terá impactos negativos nas margens do rio Limpopo, o que pode culminar com eventuais inundações.

Tomando em consideração a situação actual de escoamentos, a ARA-Sul apela à população a tomar medidas de prevenção, incluindo a retirada de todos bens e equipamentos no leito do rio Limpopo

Recordar que o primeiro registo de nível de alerta na Estação Hidrométrica de Combomune, no distrito de Mabalane, foi no passado dia 5 de Janeiro, mas sem risco de inundação.