Niassa: Equipa multissectorial monitora Campanha Agrícola 2016/7

UMA equipa multissectorial encontra-se desde a manhã de hoje, na capital provincial de Niassa, Lichinga, para monitorar a campanha agrícola 2016/7.

Segundo o director provincial de Agricultura, José Varimelo, a equipa, repartida em três, permanecerá no Niassa durante seis dias, devendo trabalhar, sucessivamente, nos distritos de Mecanhelas, Metarica, Mecula, Maúa, Majune, Mavago, Marrupa, Lago e Lichinga.

Segundo a fonte, a equipa vai avaliar, no terreno, o estágio de implementação da orientação presidencial, que consiste em aumentar a produção e produtividade agrícola, tendo em vista a eliminação da fome e a criação do bem-estar das populações.

De referir que Niassa possui terras férteis para a prática de agricultura, com destaque para as culturas de milho, feijões, soja, hortícolas, algodão, tabaco, entre outras culturas alimentares e de rendimento.

Com cerca de 12 milhões de hectares de terras aráveis, dos quais apenas 2,4 por cento são trabalhados anualmente, a aposta do Executivo de Niassa é aproveitar no máximo a provisão das máquinas agrícolas bem como as chuvas que estão a cair regularmente, para aumentar a produção e produtividade de várias culturas.