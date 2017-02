Envolvendo autocarro do “Majugar”: Acidente mata seis pessoas na RAS

SEIS pessoas que se presume que tivessem como proveniência Moçambique morreram e três outras que viajavam para Maputo ficaram feridas na noite de segunda-feira, na sequência de um acidente de viação ocorrido na EN4, no distrito de Belfast, província de Mpumalanga, na África do Sul.

O acidente, do tipo embate frontal, envolveu duas viaturas, uma da marca Isuzu KB, matrícula DX 23JB GP, e um autocarro da marca Volvo Bascar, matrícula AAA 258 MC, da companhia de transportes Luciano Luxury Coach (vulgarmente conhecido por “Majugar”).

As vítimas mortais, segundo informações do consulado moçambicano em Nelpruit, viajavam todas na viatura Isuzu KB em direcção à cidade de Joanesburgo. Todas perderam a vida no local do acidente, sendo três homens, duas mulheres e uma criança. Os corpos das vítimas foram levados para a morgue do hospital de Belfast.

A Polícia ainda não conseguiu identificar todos os ocupantes da viatura. No entanto, segundo a fonte, sabe-se que a criança respondia pelo nome de Joana Saugina Nhaca, de nacionalidade moçambicana, passaporte número13AE65571, com carimbo de saída da fronteira de Ressano Garcia e entrada em território sul-africano no mesmo dia da ocorrência do acidente, através da fronteira de Lebombo, sendo por isso possível presumir que os seis ocupantes tinham como proveniência Moçambique e destino à cidade de Joanesburgo.

Já no autocarro viajavam 40 pessoas que partiram de Joanesburgo com destino à cidade de Maputo. Três dos passageiros ficaram feridos, tendo o motorista contraído lesões graves e os outros dois ligeiras. Os feridos foram levados para cuidados no hospital de Middelburg, província de Mpumalanga.

A Polícia sul-africana está a tentar entrar em contacto com os familiares do motorista, que responde pelo nome de M. Coza, com residência em Germiston, cidade de Joanesburgo, para a partir daí identificar os restantes ocupantes e posteriormente os familiares.

Informações que nos foram facultadas pelo Consulado da República de Moçambique em Nelspruit dão conta que o sinistro ocorreu no intervalo das 19 às 20 horas na EN4.