Incêndio destrói Shoprite de Tete

UM incêndio de grandes proporções deflagrou na noite de ontem o centro comercial Shoprite na cidade de Tete.

Os bombeiros foram chamados ao local para debelar as chamas, entretanto, dada a intensidade do fogo, até esta manhã as equipas continuavam a lutar contra as labaredas que ameaçavam alastrar-se para estabelecimento circunvizinhos.

O chefe dos bombeiros disse ser prematuro avançar detalhes sobre as causas deste incêndio que está a destruir por completo o interior do centro comercial.