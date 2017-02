Cinco milhões de dólares para formação profissional

O MINISTÉRIO do Trabalho, Emprego e Segurança Social e o Governo do Japão assinam hoje, na cidade de Maputo, um memorando de entendimento para a concessão de cinco milhões de dólares norte-americanos, com vista à formação profissional em Moçambique.

O acto de assinatura do documento será testemunhado pela ministra do pelouro, Vitória Dias Diogo, e pelo Embaixador do Japão em Moçambique.

O acordo vai beneficiar três mil jovens das províncias de Maputo, Nampula e Zambézia, e o valor é disponibilizado em forma de donativo.