Seis milhões de dólares para formação profissional

SEIS milhões de dólares serão aplicados na modernização e reforma curricular dos centros de formação profissional, no âmbito do acordo ratificado ontem, em Maputo, entre o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFP) e a Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA).

O programa, designado “Aprimoramento do Modelo do Sistema de Formação Profissional”, vai beneficiar os centros de formação profissional da Machava, na província de Maputo, Quelimane na Zambézia, e Nacala na província de Nampula.

Nas três unidades está prevista a criação de programas de capacitação de formadores no país e no Brasil, remodelação de infra-estruturas, provisão de equipamentos e reformas curriculares, nos cursos de construção civil, metalomecânica e agro-processamento. Posteriormente, a experiência será replicada para os restantes centros do país. Com início em Junho próximo, o plano tem uma duração de quatro anos, e a sua materialização vai culminar com a colação de 3 mil graduados por ano.

Vitória Dias Diogo, ministra do trabalho, emprego e segurança social, desafiou o INEFP a elevar os níveis de capacitação de modo que os quadros sejam capazes de competir ao nível do mercado internacional.

“É nosso objectivo preparar os jovens e potenciá-los com conhecimentos e habilidades que os permitam competir em pé de igualdade no mercado de trabalho, numa economia global, e para serem capazes de desenvolver iniciativas empreendedoras, criando o seu auto-emprego” disse.

Referiu ainda que a reestruturação do curso de agro-processamento, a ser leccionado em Quelimane e Nacala, vem responder a demanda da produção de comida através da preparação de técnicos capazes de potencializar a produção agrícola.