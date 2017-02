Ensino à distancia alarga acesso a educação

A INTRODUÇÃO do Programa de Ensino Secundário à Distância (PESD) no segundo ciclo do Ensino Secundário Geral (11ª e 12ª classes) vai alargar a qualidade de acesso a educação, evitando a exclusão.

A ideia foi vincada ontem no lançada oficialmente da iniciativa, que está a ser introduzido na capital do país, nas províncias de Maputo, Gaza, Manica, Sofala, Nampula e Niassa.

Com a iniciativa, defendeu a Ministra da Educação e Desenvolvimento, Conceita Sortane, o acesso ao ensino ficará mais facilitado. Assim, jovens e adultos que, por várias razões, não têm a oportunidade de estar presente na sala de aulas, vão poder dar continuidade aos estudos.

Afirmou que com o programa o ensino estará onde o aluno estiver. Referiu que a iniciativa é inclusiva, pois abarca até os estudantes que já passaram da idade normal de ensino.

As matrículas para este programa ainda estão em curso nos Centros Provinciais de Educação à Distancia (CPED). Além da possibilidade de ter o material físico, o aluno inscrito no programa poderá interagir e ter acesso aos conteúdos lecionados através da plataforma electrónica ligada a Internet, o e-Learning.

No ensino à distancia, o estudante não precisa ir à escola todos os dias e nem carece da presença física do professor. Este é substituído por um recurso que se chama módulo, um manual com conteúdos de aprendizagem, organizado de forma a permitir que qualquer pessoa, desde que saiba ler, possa aprender sozinha.

Na ocasião, explicou-se que o PESD tem em conta o calendário escolar. Para iniciar o estudo, o educando deve dirigir-se ao Centro de Apoio a Aprendizagem do Aluno (CAA), onde procede ao levantamento de materiais sob orientação de um tutor. É no CAA onde, também, realizam-se as avaliações.

Tendo em vista que no PESD a aprendizagem é feita individualmente, a ministra disse que os alunos terão sucesso na modalidade de ensino, se estiverem focados, dedicados de corpo e alma aos estudos. Referiu que, acima de tudo, o estudante deve pautar pela disciplina.

Presente no evento, a governadora da Cidade de Maputo, Iolanda Cintura, afirmou que espera que mais pessoas optem pelo programa, na cidade capital e noutras províncias. Referiu que a iniciativa é uma das alternativas para capitalizar um dos objectivos do sector de educação, o alargamento do acesso ao ensino.

No fim do ciclo de aprendizagem, 11.ª e 12.ª classes, o estudante faz o exame com os alunos do ensino presencial em igual circunstância. Caso tenha sucesso, é entregue pela respectiva escola um certificado. Este documento é o mesmo que se passa para qualquer aluno do Sistema Nacional de Educação.

O Programa de Ensino Secundário Geral à Distância é promovido pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e implementado pelo Instituto de Educação Aberta e à Distância (IEDA).

A iniciativa teve inicio em 2004, tendo Nampula como província piloto, abrangendo apenas o primeiro ciclo do Ensino Secundário Geral (8a, 9a e 10a classes). Em 2008 a iniciativa foi expandida para outras províncias. Dados estatísticos de 2016 indicam que existem cerca de 314 CAA, sendo que 32423 é o universo de estudantes que o país têm.