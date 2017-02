“Freightline” capota e mata em Bárue

UMA pessoa morreu e outras duas contraíram ferimentos graves em consequência de um acidente de viação ocorrido esta manhã na EN7, no distrito de Bárue, província de Manica. O sinistro, do tipo capotamento, envolveu um camião “Freightline” com matrícula MBP-5278 que ficou totalmente danificado dado o forte impacto.

Duas vítimas precisaram de ser desencarceradas dos destroços pelos bombeiros e levados para o Hospital Distrital de Catandica.