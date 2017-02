Parceiros visitam Cadeia Civil

O VICE-MINISTRO da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo e parceiros de cooperação visitaram esta manhã o Estabelecimento Penitenciário Preventivo da cidade de Maputo, mais conhecido por Cadeia Civil.

Veríssimo fez-se acompanhar nesta deslocação pelos embaixadores da Finlândia e da Argentina e por representantes de algumas organizações das Nações Unidas.

A visita teve como objectivo partilhar informação sobre o sistema penitenciário, com enfoque nos desafios do sistema prisional do país.