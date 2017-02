Naufrágio faz três mortos em Quelimane

TRÊS pessoas morreram e quinze outras estão desaparecidas em consequência de um naufrágio ocorrido na manhã de sábado último, na travessia do rio Chipaca, no distrito de Quelimane, na província da Zambézia.

Até ontem tinham sido resgatadas nove pessoas e prosseguiam as buscas envolvendo diferentes ramos da Polícia.

O porta-voz do Comando Provincial da PRM na Zambézia, Miguel Caetano, disse ontem em Quelimane que o primeiro corpo foi localizado trinta minutos depois do sinistro e outros dois no domingo, incluindo quatro sobreviventes.

A busca por sobreviventes envolve a Polícia Costeira e Lacustre-Fluvial (PCLF), bombeiros, Polícia Municipal e o Instituto Nacional da Marinha, com o apoio de uma embarcação e marinheiros que operam na travessia do rio Chipaca, a fim de resgatar possíveis sobreviventes.

Entre as causas do acidente apontam-se a superlotação da embarcação, aliada ao elevado caudal do rio Chipaca. Testemunhas afirmam que terá havido uma colisão entre a embarcação a remo e uma das estruturas metálicas da ponte sobre o rio Chipaca desabada em finais do ano passado, facto que precipitou os passageiros para um lado do barco, que perdeu o equilíbrio.

A embarcação tem a capacidade para transportar dez pessoas, mas na altura levava vinte e cinco passageiros, que saiam da Madal para a cidade de Quelimane.

Testemunhas falaram de constantes riscos de insegurança marítima aliados à ausência da entidade fiscalizadora, situação que propicia atitudes irresponsáveis dos marinheiros, que só pensam em ganhar dinheiro.

O director provincial dos Transportes e Comunicações da Zambézia, Alberto Manharage, disse à Imprensa que o Governo e o sector privado estão a mobilizar recursos para colocar ali uma embarcação a motor para facilitar a vida das pessoas que vivem nas duas margens.

Quanto à segurança marítima, o dirigente disse que o acidente se deu por volta das cinco horas, período em que os agentes do Estado ainda não estavam no local.

A ponte sobre o rio Chipaca estabelece a comunicação rodoviária entre a cidade de Quelimane e a povoação de Madal, onde vivem perto de vinte e cinco mil pessoas.

A Administração Nacional de Estradas diz não ter fundos para a reposição da ponte, apesar da sua importância estratégica para a economia do distrito de Quelimane.