EM QUELIMANE: Decretados três dias de luto por naufrágio

O MUNICÍPIO da Cidade de Quelimane decretou três dias de luto, com efeitos a partir de hoje, em consequência do fatídico acidente marítimo ocorrido sábado, em que morreram cinco pessoas e 15 são dadas como desaparecidas na travessia do rio Chipaca, no distrito de Quelimane, província da Zambézia.

A medida foi deliberada ontem em sessão extraordinária convocada para analisar o sinistro. Durante o período em referência, foram suspensas todas as actividades desportivas e culturais, incluindo a festa de carnaval inicialmente agendada para a próxima semana.

Sabe-se que o acidente teve lugar devido à superlotação da embarcação, aliada ao elevado caudal do rio Chipaca. Algumas testemunhas afirmam que terá havido uma colisão entre a embarcação a remo e uma das estruturas metálicas da ponte sobre o referido curso de água, facto que precipitou os passageiros para a água.

Na embarcação, com capacidade para transportar dez pessoas, viajavam na ocasião 25 passageiros.

Neste momento, prosseguem as buscas visando localizar os 15 indivíduos dados como desaparecidos. A operação envolve a Polícia Costeira e Lacustre-Fluvial, o Serviço Nacional de Salvação Pública, a Polícia Municipal, e o Instituto Nacional da Marinha.