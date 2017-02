Acidente embaraça trânsito na EN1

UM acidente de viação envolvendo dois camiões, um de marca Volvo, com a chapa de inscrição AFB 266 MC e outro, um Toyota Hino Ranger, registado com a matrícula AGZ 324 MP, condicionou o trânsito durante algumas horas, esta manhã, na EN1, em Lhalalene, no distrito de Marracuene, província de Maputo.

O acidente, que não causou danos humanos, apenas materiais nas duas viaturas, originou longas filas de veículos que circulavam em ambos os sentidos, impedindo a sua mobilidade normal neste troço.

Segundo Afonso Rungo, agente da Polícia de Trânsito (PT), o sinistro resultou da inobservância das regras básicas de trânsito, nomeadamente o excesso de velocidade e a ultrapassagem irregular por parte do condutor do veículo Toyota Hino Ranger.

A nossa fonte disse que as duas viaturas seguiam no sentido sul-norte. O condutor do veículo de marca Volvo, que seguia à frente, ao deparar com um obstáculo, reduziu a marcha para contorná-lo. Porém, o outro automobilista, devido à velocidade com que circulava, não conseguiu controlar a sua viatura, tendo embatido violentamente na outra.