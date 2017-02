Chuvas destroem casas no Niassa

TRINTA e nove casas de pessoas singulares e instituições públicas foram recentemente destruídas, no distrito do Lago, em Niassa, pelas chuvas que continuam a fustigar, ininterruptamente, a província desde finais de Novembro passado.

A administradora do Lago, Deolinda Alfeu disse ao nosso Jornal que das residências afectadas, 28 são do posto administrativo de Cóbuè, Metangula, enquanto as restantes 11 pertencem à Meluluca.

Por seu turno, Arlindo Chilundo, governador de Niassa, que visitou recentemente o distrito do Lago, instou as comunidades a abandonarem as zonas baixas para procurarem áreas mais seguras, mantendo os campos agrícolas.