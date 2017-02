Ciclone Dineo: Inhambane e Gaza sob chuvas e ventos fortes

O CICLONE tropical Dineo atingiu ao princípio da tarde de hoje a província de Inhambane, estando já a provocar estragos nesta região localizada no sul do país.

Os ventos fortes acompanhados de chuvas provocaram a queda de várias árvores e postes de transporte de energia eléctrica, o que obstruiu algumas vias de acesso, para além de danificar infra-estruturas turísticas.

Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) prevê que o olho do ciclone Dineo entre em contacto com a terra a partir das 20 horas de hoje, com ventos entre 150 e 160 quilómetros por hora e chuvas acima de 100 milímetros em 24 horas.

O centro do ciclone está direccionado para o norte de Inhambane, concretamente os distritos de Govuro, Inhassoro e Vilankulo.

O meteorologista Acácio Tembe disse ao fim da tarde que para além de Inhambane, o efeito combinado de chuvas e ventos fortes será notório em Gaza, principalmente na zona costeira dos distritos de Manjacaze, Chonguene e Bilene.

O impacto do ciclone também se fará sentir sobre a cidade de Maputo a partir de hoje, com chuvas até 50 milímetros em 24 horas.

Até às 18.30 horas, a província de Inhambane já tinha registado chuvas fortes, sendo 56.5 milímetros na bacia de Mubalo e 23.4 milímetros na Maxixe.

Prevê-se que as bacias de Inharrime, Mutamba, Inhanombe e Govuro registem subida dos níveis hidrométricos, podendo atingir e superar o alerta. Há ainda a possibilidade do condicionamento de transito em algumas rodovias como a Estrada Lindela/Cidade de Inhambane, na bacia do Mutamba; Mubalo a Macavane e Litlanga a Chinginguire, na bacia do Inhanombe.

As cidades de Inhambane e Maxixe, as vilas de Massinga, Vilankulo, Inhassoro, Inharrime, Nova Mambone e Machanga deverão registar inundações localizadas por acumulação de águas pluviais.

Face a este cenário, a Direcção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos apela à sociedade em geral para a observância de medidas de precaução ao se fazer aos rios, sobretudo, nas bacias do Mutamba, Inhanombe, Limpopo e Save, devido à probabilidade de subida dos níveis hidrométricos.

Igualmente, recomenda-se ao acompanhamento permanente da informação hidrológica emitida pelos órgãos competentes.

Por causa dos ventos e chuvas fortes, aElectricidade de Moçambique recomenda ao público a desligar os quadros eléctricos em caso de perturbações no fornecimento de energia, evitar manusear metais, enquanto decorre a tempestade. Se as águas tenderem a atingir tomadas, aconselha-se que desligue imediatamente os disjuntores, afastar-se dos postes e cabos das linhas de transporte e preparar fontes alternativas de iluminação.

Outras recomendações emitidas pelo CENOE incluem o reforço do tecto das casas, a protecção das janelas e portas de vidro com madeiras ou chapas metálicas e certificar se a família, sobretudo crianças, idosos, pessoas doentes ou portadoras de deficiência, estão seguras.