Ciclone Dineo: LAM cancela voos para Inhambane

AS Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) cancelaram dois voos marcados para hoje, devido aos efeitos do ciclone Dineo, que fustiga a região sul do país.

Segundo Norberto Mucopa, porta-voz da LAM, os voos que fariam a ligação entre as cidades de Maputo, Inhambane e Vilankulo e vice-versa foram cancelados devido às condições meteorológicas.

A fonte que temos vindo a citar acrescentou que a interrupção das operações acarreta prejuízos para a empresa, embora não tenha indicado números.