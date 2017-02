Intensidade do ciclone baixa mas perigo mantém-se

O Ciclone Tropical Dineo que fustiga, desde ontem, as províncias de Inhambane, Gaza e Maputo e a faixa costeira começou a baixar de intensidade, passando a designar-se Depressão ex-Dineo. O fenómeno matou uma criança, ederrubou árvores e postes de energiano distrito da Massinga, província de Inhambane.

Segundo um comunicado emitido hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), esta manhã a depressão fazia-se sentir no distrito de Funhalouro, deslocando-se em direcção ao distrito de Chigubo, em Gaza, com ventos a uma velocidade máxima de 60 km/h.

O fenómeno continua a influenciar o estado do tempo, registando-se a ocorrência de chuvas em regime forte (mais de 100 mm em 24 horas), nos distritos de Inharrime, Panda, Vilankulo, Maxixe, Mabote e Funhalouro, na província de Inhambane, e nos distritos de Mandlakazi, Xai-Xai, Chibuto, Massingir, Bilene, Guijá, Chókwè, Mabalane, Massangena, Chigubo e Chicualacuala, em Gaza. O INAM prevê ainda trovoadas acompanhadas de ventos fortes.

Em Maputo, os efeitos da depressão ex-Dineo são marcados por chuvas e ventos em regime moderado a fortes, principalmente nos distritos de Magude, Manhiça, Marracuene, Moamba, Namaacha e cidades de Maputo e Matola.

As consequências deste fenómeno natural estão igualmente a afectar as províncias do centro do país, nomeadamente Sofala, Manica e Tete onde se registam chuvas moderadas entre 30 e 50 mm em 24 horas, acompanhadas de ventos de até 60 km/h, devido ao efeito conjunto da depressão ex-Dineo e da zona de convergência intertropical, que continua a favorecer uma grande instabilidade atmosférica.

Neste contexto, o INAM alerta para a continuação da tomada de medidas de precaução e segurança, face ao risco associado às chuvas, trovoadas e ventos muito fortes.