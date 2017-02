Dineo provoca luto e destruição

QUATRO mortos, mais de 20 feridos, várias infra-estruturas públicas destruídas, estradas bloqueadas, falta de energia eléctrica e água constituem o balanço preliminar das consequências do Ciclone Dineo, que ontem fustigou vários distritos da província de Inhambane.

O ciclone, que foi mais intenso no período entre as 15.00 e as 23.00 horas, deixou vários edifícios sem tecto, com destaque para escolas, hospitais e residências.

As cidades de Maxixe e Inhambane e as vilas de Massinga, Morrumbene, Homoíne, Jangamo, Inharrime e Quissico ficaram sem energia eléctrica devido à destruição de postes de transporte da corrente.

O Hospital Rural de Chicuque encontra-se isolado como resultado da obstrução das vias de acesso ao local.

Segundo relatos de populares, a província de Inhambane encontra-se paralisada, não há circulação do transporte semicolectivo de passageiros nas cidades de Inhambane e Maxixe, e as instituições públicas e privadas estão desertas.

Entretanto, um comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia indica que o ciclone baixou de intensidade, passando à depressão ex-Dineo, que se movimenta para a região sul a uma velocidade máxima de 80 a 90 quilómetros por hora.

A precipitação atingiu os 250 milímetros, continuando a registar-se neste momento ventos fortes no interior da província, com a previsão de que se prolonguem até amanhã.