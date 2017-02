Empresário raptado na Matola

INDIVÍDUOS desconhecidos raptaram na manhã de hoje o director-geral da empresa Pembe Mozambique, Limitada, sediada na Machava, na cidade da Matola, província de Maputo.

A vítima, Taibo Macabel, de 34 anos de idade, de nacionalidade queniana, na altura do rapto encontrava-se na sua viatura e em movimento, quando os supostos raptores lhe bloquearam os movimentos com dois carros.Os indivíduos em causa, empunhando uma arma de fogo do tipo AK 47 e um martelo, forçaram a vítima a introduzir-se na sua viatura e a seguir viagem para parte incerta com os supostos meliantes.

Segundo Juarce Marce Martins, chefe do Departamento de Relações Públicas da Polícia da República de Moçambique, afecto à província de Maputo, a corporação teve acesso à informação a partir de uma denúncia de transeuntes que assistiram ao acto no local.

Martins disse que a instituição já entrou em contacto com a família e com a empresa na qual trabalha, com vista a obter informações sobre possíveis contactos com os presumíveis autores do rapto. Contudo, ainda não foram colhidos nenhuns dados.

A nossa fonte destacou que várias unidades da polícia já estão a trabalhar no terreno com vista a resgatar a vítima, identificar os autores, bem como responsabilizá-los pelo crime.

A PRM exorta qualquer cidadão que tenha alguma pista sobre o assunto a que se aproxime das autoridades policiais a fim de dotá-la de mais detalhes que possam ajudar a esclarecer o caso.