Morreu jovem queimado com óleo pela esposa

MORREU na tarde de hoje, no Hospital Central do Maputo, Rúben Matsombe, na sequência das queimaduras contraídas no corpo, resultantes do óleo quente derramado pela esposa, há dias, no bairro de Tsalala, município da Matola, província de Maputo.

Matsombe perdeu a vida numa altura em que registava melhorias e a família acreditava que regressaria rapidamente à casa.

O finado, de 44 anos de idade, era funcionário da Autoridade Tributária de Moçambique e teve uma passagem curta, pelo jornal Notícias nos finais dos anos 1990, onde estagiou na área de jornalismo. Ele deixa três filhos menores.

Entretanto, a esposa, Fernanda Mawelele, de 29 anos, encontra-se encarcerada nas celas da Cadeia Civil, após receber alta do Hospital Psiquiátrico do Infulene, onde foi levada momentos após o incidente.