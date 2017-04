Mãe de Chissano morre aos 101 anos

Morreuontem, na cidade de Maputo, aos 101 anos de idade, Mariana Muianga, mãe do antigo Presidente da República, Joaquim Chissano.

Os restos mortais de “vovó Mariana”, como era carinhosamente tratada, serão velados hoje, às 13 horas, na capela do Hospital Central de Maputo, sendo que o funeral está marcado para amanhã, às 10.00, em Malehice, distrito de Chibuto, em Gaza, sua terra natal.

De acordo com Alberto Chissano, um dos netos, a finada foi internada no Instituto do Coração na semana passada, devido ao agravamento do seu estado de saúde. O quadro clínico continuou a deteriorar-se, não obstante o empenho dos médicos, acabando por perder a vida ontem de manhã.

Nascida a 9 de Dezembro de 1915, no posto administrativo de Malehice, passou praticamente toda a sua vida no distrito de Chibuto.

Em 2015, aquando do seu centésimo aniversário natalício, o “Notícias” entrevistou “vovó Mariana”. Na altura, soubemos que ela teve 10 filhos, mas 7 é que continuam vivos. Contava já com 55 netos, 40 bisnetos e oito trinetos.

Na entrevista, a mãe do antigo PR falou de diversos aspectos da vida, desde a educação dos seus filhos e da sociedade no geral, desaguando no que mais a preocupava.

Disse, por exemplo, que a inquietava o modo no qual a gente vive hoje. “Estes jovens não querem ouvir ninguém. Acham que sabem tudo. Casam-se hoje e amanhã divorciam. Ou é a mulher que volta para a casa dos pais ou é o homem que descobre que afinal não é da mulher que tem em casa que gosta mais, mas sim de outra”.

Em mensagem recebida na nossa Redacção, o Chefe de Estado lamenta a morte da avô Mariana, considerando que se trata “de uma dor que transcende o seu círculo familiar para ser partilhada pelos moçambicanos por reconhecerem o papel que desempenhou na criação e educação do seu filho, o Presidente Joaquim Chissano, um dos fundadores da pátria Moçambicana”.

“Com esperança, vínhamos acompanhando as informações que nos davam conta da situação do seu estado de saúde, que culminou com esta perda irreparável”, indicou.

Segundo o Presidente da República, a morte da avó Mariana vem abrir um vazio imensurável na sua família e na sociedade moçambicana, pois as suas contribuições farão falta, pela ausência da sua pujança e determinação na difusão de valores de patriotismo e do gosto pela prática da agricultura.

“Neste momento de dor, consternação e luto, em nome do povo moçambicano, do Governo de Moçambique e do meu pessoal, endereço ao nosso antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, e sua família as minhas mais sentidas condolências”, refere o Chefe do Estado.

Nyusi faz votos de que os moçambicanos possam se recompor da dor causada por este infortúnio e continuar a luta por um Moçambique cada vez melhor, buscando na finada parte da inspiração.