Insegurança alimentar ameaça Nacala-a-Velha

A ESCASSEZ de chuvas está a ensombrar a campanha agrária 2016/2017 no distrito de Nacala-a-Velha, em Nampula, temendo-se que as metas planificadas, sobretudo nas culturas eleitas para garantir a segurança alimentar, não sejam alcançadas.

Nacala-a-Velha, com uma população estimada em 128 mil habitantes, elegeu as culturas de milho e feijões para a comercialização.

Para o efeito, foram lavrados 60.110 hectares, dos quais foram semeados 59.355. Armindo Gove, administrador de Nacala-a-Velha, disse que se não chover nos próximos tempos, a insegurança alimentar vai aumentar, tendo em conta que não estarão presentes as condições necessárias para uma segunda época agrícola, que potencia hortícolas e vegetais.

O distrito, localizado na região costeira, é atravessado por oito rios, todos de caudal temporário, que neste momento se encontram praticamente secos, afectando igualmente o abastecimento de água à população.

Esta situação não permite a reserva de água dos rios para a irrigação. No entanto, a cultura da mandioca continua a dar alguma esperança.

Tendo em conta que os feijões necessitam de pouca humidade para se desenvolverem, o distrito já traçou um plano com vista a assegurar a disponibilidade de sementes do feijão da variedade holoco, para distribuição aos produtores, com vista a garantir resultados satisfatórios na segunda época.

O feijão holoco é vendido a 50 ou 70 meticais o quilo, facto que pode contribuir para a arrecadação de receitas para os produtores. Gove avançou que o seu Executivo vai encetar contactos com parceiros que intervêm na cadeia de comercialização para assegurar a ligação dos produtores da cultura e os mercados.