Mesquita trabalha nos transportes públicos

O MINISTRO dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, realiza esta tarde, uma visita de trabalho às empresas municipais de transportes de passageiros de Maputo e Matola.

Durante a visita, Mesquita vai escalar a Empresa de Transporte da Matola (ETM), para avaliar o grau de implementação do plano de recuperação de 10 autocarros, uma actividade realizada com o apoio do MPDC/CFM e FTC.

Segundo um comunicado enviado à nossa Redacção, nesta empresa, sedeada no município da Matola, o governante vai reunir-se com os membros do Conselho de Administração e visitar o parque de viaturas.

Já na cidade de Maputo, o ministro vai igualmente inteirar-se das actividades de reparação de 33 unidades da empresa Municipal de Transporte de Maputo (EMTPM), paralisados por falta de baterias e pneus, lê-se na nota.

A EMTPM está a ser gerida interinamente pelo administrador Lourenço Albino, indicado por despacho do presidente do conselho municipal de Maputo, David Simango, na sequência da indisponibilidade manifestada pela então PCA, Iyolanda One.