SIMIGRA: Plataforma melhora informação sobre moçambicanos na RAS

A GESTÃO dos trabalhadores moçambicanos na África do Sul - mineiros e farmeiros - está a registar melhorias, com a implementação do Sistema de Gestão do Fenómeno Migratório (SIMIGRA), em funcionamento na fronteira de Ressano Garcia, província de Maputo.

O SIMIGRA foi instalado no ano passado pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social (MTESS) e permite o cadastro de todos os trabalhadores, sua família, herdeiros, local de trabalho e de residência.

O “Notícias” soube que o sistema reporta, igualmente, as reclamações dos trabalhadores no estrangeiro e em casos de acidentes, doença e/ou morte, por exemplo, os respectivos familiares são facilmente identificados.

Falando durante a visita que efectuou ao Departamento Migratório, em Ressano Garcia, OswaldoPitersburgo, vice-ministro do MTESS, encorajou os funcionários a continuarem a trabalhar de modo a melhorar cada vez mais os serviços que são oferecidos aos trabalhadores moçambicanos na África do Sul.

“Mesmo que tenhamos sistemas de ponta montados nas nossas instalações, se não temos técnicos capacitados e com vontade de trabalhar não haverá nenhuma mudança, por isso encorajamos os funcionários a se empenharem cada vez mais nas suas missões”, disse Pitersburgo.

Segundo Eunice Chiongue, técnica do Departamento Migratório do MTESS neste ponto do país, através do sistema é possível atender mais de 400 utentes diários de diferentes companhias, porque o trabalho está mais facilitado.

“Aqui atendemos mineiros e trabalhadores das farmas que têm visto com a duração de um ano, onde verificamos os contratos de trabalho, assinaturas e seus cartões de saúde. Se tudo estiver conforme mandamos o utente para seguir para o seu local de Emprego”, disse Chiongue.

A técnica explicou que outro ganho não menos importante prende-se com facto de o SIMIGRA ser on-line, pelo que em caso de problemas rapidamente se identifica o trabalhador, a companhia a que pertence e os seus familiares.

“Grande parte das queixas que temos estado a receber, por exemplo, está relacionada com a demora nos pagamentos das indemnizações e acidentes de trabalho, mas com este sistema conseguimos fazer a vazão de todos os casos que temos recebido”, afirmou.