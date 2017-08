Munícipes da Beira chamados a conservar infraestruturas

A conservação de infraestruturas públicas e privadas foi o destaque dado no leque dos apelos lançados aos cidadãos pelos dirigentes governamentais da província de Sofala e do Município, por ocasião da celebração, ontem, dos 110 anos de elevação da Beira à categoria de cidade.

O presidente do Conselho Municipal, Daviz Simango, apesar de ter consagrado o munícipe como sendo vector de desenvolvimento da autarquia, por outro lado disse que os cidadãos precisam de se empenhar mais no que toca à preservação dos bens, com destaque aos públicos, que muitas vezes são vandalizados, criando embaraços para a maioria dos citadinos.

O director provincial da Agricultura e Segurança Alimentar, Adérito Mavie, em representação da governadora Maria Helena Taipo, lançou um apelo aos munícipes no sentido de preservarem as infraestruturas e contribuirem para o seu crescimento.

Por sua vez, Daviz Simango elencou vários problemas em que muitos cidadãos não estão a cooperar, tais como o depósito de lixo nas valas de drenagem, a pintura dos edifícios, construções desordenadas e outros males que, segundo ele, deverão ser ultrapassados para o bem do desenvolvimento de vários projectos.

Simango disse que há cidadãos que deitam fogo nos contentores de lixo, uma acção que, conforme explicou, resultou no incêndio de um camião de transporte de resíduos sólidos e destruição de muitos recipientes.

“O município já perdeu um camião por causa do fogo colocado no contentor. Queremos que cada cidadão contribua em todos os ramos para tornarmos a nossa cidade mais linda e atractiva”, disse Daviz Simango, acrescentando que o seu executivo está a transformar cada centavo da contribuição dos munícipes em projectos de desenvolvimento da Beira.

O desafio de consciencializar os munícipes fez com que o representante do governo provincial de Sofala, Adérito Mavie, recordasse que muitos recursos financeiros foram investidos na reabilitação do canal de Chiveve, um projecto do governo central, daí a necessidade de se cooperar na sua preservação, não depositando resíduos sólidos no seu leito.

Os problemas da Beira, segundo o edil, passam necessariamente por desenvolvimento do master plan da urbe. Uma das saídas é a operacionalização da Empresa de Desenvolvimento de Terra, ligada ao município, que pretende efectuar aterragem de toda a urbe, recorrendo à areia do mar.

“Estamos à espera que a Ministra dos Recursos Minerais e Energia nos conceda uma licença para a exploração de areia, porque o aterro trará muitos benefícios, entre económicos e sociais para a cidade”, disse o dirigente municipal, prometendo que fará de tudo para melhorar a vida dos citadinos.

Rodrigues Luís