Detidos na posse de armas e de viatura roubada em Tete

TRÊS indivíduos estão a contas com a Polícia, desde o passado fim-de-semana, dois dos quais indiciados de posse ilegal de duas armas de fogo, uma AKM e pistola de marca Makarov, e outro por roubo de viatura de marca Toyota Fortuner.

Trata-se de J. Gabriel, de 41 anos de idade, natural do posto administrativo de Chidzolomondo, distrito de Macanga, e L. Mofate, de 32 anos de idade, natural de Dzuanga, no posto administrativo de Dómuè, distrito de Angónia, ambos surpreendidos no município da Vila de Moatize com as duas armas de fogo.

O terceiro indivíduo, R. Agibu, de nacionalidade malawiana, de 38 anos de idade, foi surpreendido no posto fixo policial de Mameme, distrito de Moatize, junto à Estrada Nacional número 7 (EN-7), a caminho do Malawi, ao volante de uma viatura de marca Toyota Fortuner, com a matrícula FK79FH GP, furtada na África do Sul.

Segundo a oficial de Relações Públicas do Comando Provincial da PRM, em Tete, Lurdes Ferreira, a detenção dos dois indivíduos na vila de Moatize foi graças à colaboração da população que denunciou a presença dos ratoneiros munidos de duas armas de fogo.

“Temos três indivíduos detidos, dois dos quais, a PRM tomou conhecimento da circulação destes munidos de armas de fogo, do tipo pistola. Feitas as diligências foi possível a sua neutralização na posse da pistola e no prosseguimento das investigações conseguimos a segunda arma, escondida, que igualmente era usada para protagonizar assaltos à mão armada, no município da vila de Moatize”, disse a fonte.

“Os dois indivíduos estavam a monte, envolvidos num assalto à mão armada, em Junho último, numa residência de um comerciante local em Furancungo, distrito de Macanga, donde se apoderaram de avultados valores monetários e em seguida puseram-se em fuga para parte incerta” - disse Lurdes Ferreira.

“A detenção de Agibu foi resultado de uma denúncia do delegado da CarTrack à PRM, sobre a circulação de uma viatura de marca Toyota Furtunner com as inscrições FK79FH GP, no sentido Moatize/Malawi. Alertadas as nossas posições, ao longo da Estrada Nacional número 7 (EN-7), conseguimos deter o motorista e a respectiva viatura” - apontou a oficial de Relações Públicas da PRM em Tete.

Os indiciados, abordados pela nossa reportagem, desmentiram o seu envolvimento em acções criminosas, tendo referido, por exemplo, que apenas eram portadores das armas porque um conhecido seu lhes havia pedido para conservá-las até encontrarem possíveis compradores que viriam do Malawi.

Quanto à viatura encontrada na posse de R. Agibu, este teria dito que pertence a um empresário malawiano cujo nome não revelou e que lhe teria pedido para conduzi-la até Malawi.

“Eu sou motorista de profissão e saí de Malawi à Africa do Sul à busca desta viatura. Entregaram-me com toda a documentação e foi assim que consegui transpor todas as fronteiras e postos policiais desde África do Sul e todo o sul de Moçambique até aqui já próximo do Malawi, onde fui interceptado num “road block” pela Polícia, que depois de exigir toda a documentação tratou de me conduzir à cadeia” – defendeu-se R. Agibu.

O indiciado não revelou, no entanto, o nome do proprietário da referida viatura e muito menos o local onde foi receber na África do Sul.

A fonte da PRM disse ao nosso jornal que a situação de segurança e tranquilidade pública na província é considerada calma, uma vez que estão sendo reduzidos os casos de roubo e assaltos à mão armada.

BERNARDO CARLOS