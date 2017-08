Morre mais uma pessoa no acidente de Xai-Xai

Mais uma pessoa morreu vítima do acidente de viação ocorrido no final da manhã de hoje, na cidade de Xai-Xai, província de Gaza. Trata-se de um professor da Escola Primária Amílcar Cabral, que perdeu a vida momentos depois de ter dado entrada no Hospital Provincial de Xai-Xai, com traumatismo encefálico e várias fracturas no corpo, conforme informou Mendes Chogo, director clínico daquela unidade sanitária.

Segundo soube o nosso jornal, a vítima que fazia parte dos seis feridos conduzia a motorizada que foi colhida por uma viatura de marca Toyota Hilux, com a chapa de matrícula AEK399MP, propriedade da empresa Televisa, que seguia no sentido Sul-Norte.

A primeira vítima foi uma criança que morreu no local do sinistro, após ter sido atropelada na paragem de transportes semi-colectivo de passageiro, na sequência do despiste da viatura depois da colisão com o motociclo.

Para além das duas vítimas mortais e de cinco feridos, o acidente causou danos materiais na viatura e na motorizada, para além da destruição de um muro e poste eléctrico.