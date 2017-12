Corrupção lesa Estado e privados na Zambézia

A Procuradoria Geral da República, a nível da província da Zambézia, revelou que a corrupção lesou, nos últimos nove meses de 2017, diversas instituições públicas e privadas em pouco mais de 400 milhões de meticais, naquela região.

A informação foi avançada recentemente, em Quelimane, pelo Porta-voz do Ministério Público naquele ponto do país, Domingos Djulai, em entrevista à AIM.

Deste universo, segundo a fonte, inclui os processos que transitaram de 2016 para o ano em curso, cuja soma resultou de prejuízo de 435.433.872,16 meticais, durante o período em referência.

O magistrado sublinhou que este valor corresponde a uma soma global dos processos já abertos, tanto os que estão na instrução preparatória bem como aqueles que foram acusados pelo Ministério Público.

No que concerne aos processos de corrupção e peculato, no âmbito de combate a prática deste tipo de crime, segundo o porta-voz, o Ministério Público na Zambézia recebeu denúncias de vária ordem, tendo sido instaurados 68 processos-crime, de Janeiro a Setembro de 2017.

O causídico disse ainda que nem todos os processos que estão na instrução preparatória são acusados, pois, sobre alguns destes, recaem despacho de abstenção.

“Devo também aclarar que este valor não corresponde ao prejuízo real que o próprio Estado terá sofrido, mas é uma estimativa que foi levantada do ponto de vista estatístico, para podermos ter a quantificação do trabalho que devemos fazer no combate a corrupção”, disse Djubai, anotando que o valor em causa poderá registar uma redução “como tem sido em várias situações.

Questionado sobre o perfil de denúncias de crimes de corrupção e ou peculato, o magistrado manifestou a sua preocupação pelo facto de grande parte das denúncias apontarem, como protagonistas, os servidores públicos, “no que tange ao crime de corrupção na sua forma passiva”.

Todavia, estão igualmente envolvidos indivíduos designados como particulares que se envolvem em actos de corrupção, na sua forma activa. “Referimo-nos aqueles que solicitam um serviço público oferecendo pagamentos”.