Directores de comunicação social debatem gestão de suas empresas

DIRECTORES e gestores de órgãos de comunicação social no país debatem hoje, na Barragem dos Pequenos Libombos, na província de Maputo, questões relacionadas com as suas empresas. No evento serão analisados os modelos e o papel de auto-regulação dos jornalistas para a qualidade de seus conteúdos e notícias, a aplicação dos padrões técnico-profissionais e outros instrumentos que regulam a imprensa moçambicana.

Organizado pelo MISA, o encontro tem como objectivo capacitar os participantes em matérias de gestão das suas empresas, por forma a que elas se tornem sustentáveis. Outro objectivo é revisitar a questão de ética e deontologia profissional, sem a qual não há conteúdos jornalísticos de qualidade.