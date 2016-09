Detida ex-PCA do FDA por corrupção

A EX-PRESIDENTE do Fundo do Desenvolvimento Agrário (FDA), Setina Titosse, foi detida semana passada pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC), por prática de crimes de peculato, corrupção, abuso de cargo ou função e tráfico de influências.

Com Setina Titosse recolheram aos calabouços outros 11 arguidos, do total de 40 indiciados de envolvimento na prática destes crimes. Muitos dos detidos são de empresas privadas.

O GCCC aponta que do total de arguidos, 14 são funcionários do FDA, um da Autoridade Tributária de Moçambique (AT) e dois da Electricidade de Moçambique (EDM).

Segundo indiciam os autos, a ex-PCA, em coordenação com os outros arguidos, retiravam fundos da FDA para financiamento de projectos fictícios para depois se apoderam dos valores em causa.

Nalguns casos, desenhavam projectos de repovoamento pecuário em que entre 50 a 70 por cento do financiamento concedido pelo FDA aos mutuários eram transferidos ou levantados das contas destes para Setina Titosse.

Noutras situações, mediante acordos prévios com proprietários de determinadas empresas contratadas pelo FDA, a ex-PCA recebia daqueles, na qualidade de fornecedores de serviços, contrapartidas financeiras a titulo de “luvas”, já que ela é que adjudicava os contratos em representação do FDA.

Segundo ainda o GCCC, a ex-PCA ordenou, ao longo do exercício de 2014, a atribuição de subsídios equivalentes a mais um salário a si e a alguns funcionários, em determinadas datas festivas como o 1º de Maio, 25 de Junho, uma decisão sem qualquer base legal.

A ex-PCA do FDA ordenava ao Departamento de Finanças da instituição o pagamento de subsidio de deslocação dentro do país em moeda estrangeira, mormente o dólar norte-americano, em seu benefício, auferindo deste modo valores monetários superiores aos devidos, nos termos da tabela em vigor no aparelho do Estado, aplicável por sinal ao FDA.

O processo, conforme indica o Gabinete Central de Combate à Corrupção, está em instrução preparatória.