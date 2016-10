INAUGURADO CENTRO DE INTAKA : Cerca de 90 mil pessoas têm acesso à água potável

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, inaugurou esta manhã, no município da Matola, o Centro Distribuidor de Água de Intaka que tem em vista a expansão do serviço para a região do Grande Maputo. Com um custo de 324 milhões de meticais, a infra-estrutura vai servir cerca de 87.500 pessoas do bairro onde está localizado, e ainda Zimpeto, Khongolote, Boquiço, Mali, Cumbeza, Agostinho Neto, Muhalaze, 1º de Maio, Matlhemele, Golhoza e Mucatine.

As obras consistiram na construção de dois depósitos de 5.000 metros cúbicos, rede de distribuição e demais componentes do sistema de abastecimento de água.

Mais pormenores nas próximas horas