SENSAP RECOMENDA: Evitar estacionar viaturas junto das árvores

O SERVIÇO Nacional de Salvação Pública (SENSAP) recomenda à população que evite o estacionamento de viaturas nas bermas das estradas, junto das árvores, para impedir incidentes em caso de mau tempo. Tal advertência vem na sequência dos factos ocorridos segunda-feira última, na zona sul do país. O porta-voz do SENSAP, Leonildo Pelembe, disse que é necessário que as pessoas e as viaturas não se coloquem em locais que podem atrair raios e outras descargas atmosféricas.

Segundo Pelembe, uma das causas que fez com que as pessoas perecessem é a falta de segurança, pois as vítimas estavam em lugares inapropriados.

“Na segunda-feira verificámos a destruição de painéis publicitários, postes de iluminação, entre outros materiais. Nestes casos, se as pessoas estiverem desabrigadas podem contrair ferimentos, como consequência da queda destes elementos”, alertou o porta-voz do SENSAP.

Questionado sobre a inexistência de um aviso sobre o mau tempo, por parte do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), o SENSAP reconheceu que uma comunicação atempada sobre a mudança de temperatura teria feito toda a diferença.

“O fenómeno foi repentino e exigiu a nossa pronta reacção. Realmente, uma informação prévia poderia ter ajudado as pessoas a redobrar as medidas de segurança. Reconhecemos, sim. Mas, julgamos que dentro daquilo que era possível, fizemos o que deveria ser feito”, disse Pelembe.

Dados preliminares, avançados no Conselho de Ministros, apontam que ao todo morreram 12 pessoas na noite da segunda-feira devido ao vendaval e descargas atmosféricas. Além dos óbitos, o fenómeno feriu pouco mais de 30 pessoas e destruiu acima de 400 casas, sendo a maioria da província de Maputo.