Incêndio devora barracas em Nampula

Um incêndio de grandes proporções destruiu, por completo, dezenas de barracas no chamado “mercado dos bombeiros”, um dos maiores da cidade de Nampula.

Trata-se de barracas geridos, na sua maioria, por cidadãos estrangeiros residentes nesta cidade, que vendem uma gama de produtos.

Ainda não são conhecidas as causas do incêndio que está a agitar os residentes do terceiro maior centro urbano do país. Porém, segundo apurou a nossa delegação em Nampula, suspeita-se que tenha sido fogo posto.

Dada a intensidade das chamas e a disposição das barracas, umas das outras, o fogo que começou cerca da meia-noite de ontem, continuava até as primeiras horas desta manhã com focos por extinguir.

O mercado em causa fica no terreno anexo ao Comando dos Bombeiros de Nampula mas mesmo isso não evitou o pior.

Contamos actualizar esta informação nas próximas horas.