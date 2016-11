Idosos recebem apoio social em Tsangano

UM grupo de 3254 idosos de seis localidades do distrito de Tsangano, no planalto de Angónia, norte da província de Tete, está a receber assistência, através do programa do subsídio social básico promovido pelo Instituto Nacional de Acção Social (INAS), delegação de Moatize.

O programa, que assegura a assistência social à população em situação de vulnerabilidade, está a alcançar resultados positivos nas comunidades rurais, com maior destaque para pessoas de terceira idade.

O delegado do INAS em Moatize, Aníbal Agostinho, disse que o programa presta assistência através de transferência de valores monetários, por tempo indeterminado, a agregados familiares sem nenhum membro com capacidade para o trabalho, sem meios próprios para satisfazer as suas necessidades básicas, e que sejam chefiadas por pessoas idosas, com deficiência ou com doenças crónicas.

Ainda no distrito de Tsangano, o Instituto Nacional de Acção Social está igualmente a prestar apoio multiforme a famílias chefiadas por menores de 12 a 18 anos de idade e ainda em fase de recuperação de uma situação de desnutrição crónica aguda.

“O INAS apoia, por outro lado, pessoas idosas e em situação de acamadas, com doenças crónicas e degenerativas, ou em processo de reintegração sociofamiliar”, disse Aníbal Agostinho.

A instituição está a implementar, igualmente, nos distritos o programa de acção produtiva que consiste no desenvolvimento de actividades que visam promover a inclusão socioeconómica de pessoas em situação de pobreza e vulneráveis, com capacidade para o trabalho, dando prioridade a agregados familiares chefiados por mulheres, pessoas com deficiência e com crianças desnutridas.

“Com este programa, o INAS incentiva o apoio e desenvolvimento de iniciativas de geração de rendimentos”, rematou a nossa fonte.