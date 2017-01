Tailandeses pretendem investir no Bilene

A VILA da Macia, sede do distrito de Bilene, em Gaza, recebe hoje uma equipa técnica da Agência Tailandesa de Cooperação Internacional, TICA, dirigida pela directora geral, Suphatra Seimaitreepitak, e o Embaixador da Tailândia, Russ Jalichandra.

A deslocação tem como objectivo avaliar o potencial económico local e identificar acções de concepção do projecto de Desenvolvimento Comunitário Sustentável, tendo em vista elevar a qualidade de vida da população do posto administrativo de Macuane.

A delegação vai trabalhar com o Governo do distrito de Bilene, e terá um encontro com a comunidade e os líderes da localidade de Tuane, para além de se deslocar à baixa deste local e de Chiossane, e à mata de Ndzeve, locais com enorme potencial para a produção da cultura de arroz, e para a prática de piscicultura e apicultura.