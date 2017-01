Em Cabo Delgado Monteiro exige mais da PRM

Segunda, 09 Janeiro 2017

Há pelo menos três grandes constrangimentos que tornam mais ou menos imprevisíveis as datas da entrega das obras: o arranque tardio da construção do nó de Tchumene, ligando a Circular e a N4; a redefinição da secção VI que passa a começar da Praça 16 de Junho ao bairro Luís Cabral e as dificuldades de... Ler mais..