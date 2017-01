Três feridos graves num acidente em Tete

Três feridos graves é o rescaldo de um acidente de viação ocorrido na manhã de ontem no bairro de Chingodze, cidade de Tete. O acidente envolveu duas viaturas, cujas marcas não apuramos. As vítimas foram socorridas para o Hospital Provincial de Tete. Segundo fonte do Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP), tratou-se de um embate frontal entre as viaturas.