Quatro menores morrem soterrados em Nacala

QUATRO menores morreram soterrados ontem, na sequência do desabamento de uma cratera no bairro Triângulo, em Nacala-Porto, província de Nampula. Segundo fonte do Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP), o infortúnio ocorreu quando seis crianças, com idades compreendidas entre oito e treze anos, brincavam junto à cratera.

Até ao fecho da presente edição decorriam trabalhos para a retirada dos corpos soterrados. Os outros dois menores foram resgatados e encaminhadas ao hospital.