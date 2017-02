Pescadores morrem em naufrágio no rio Limpopo

DOIS pescadores morreram na sexta-feira à noite quando a canoa em que seguiam naufragou no rio Limpopo, na zona de Mahielene, na província de Gaza. Os finados eram os únicos ocupantes da embarcação, de fabrico artesanal.

Segundo informação prestada ao “Noticias” pelo Departamento de Relações Pública da Polícia da República de Moçambique, as vítimas respondiam pelos nomes de L. Mabasso e S. Mahiele e eram residentes no primeiro Bairro de Mahielene.

A mesma fonte indicou que as autoridades já estão a investigar as causas do acidente.